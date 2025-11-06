Внедрение проекта "Мой спорт" обсудили на коллегии администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 6 ноября, провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем стало внедрение автоматизированной информационной системы "Мой спорт" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Орлов отметил, что цифровые технологии активно проникают во все сферы жизни, и отрасль физической культуры и спорта не остается в стороне от этих процессов.

"Проект "Мой спорт" – это не просто очередной цифровой продукт, это ключевой инструмент для построения целостной спортивной экосистемы города. Прежде всего это платформа, которая интегрирована в цифровое пространство физкультуры и спорта России, и обеспечивает связь между всеми уровнями власти. Кроме того, система призвана отражать прогресс спортивной подготовки детей в режиме реального времени, а также получать детальную аналитику для формирования эффективного управления в сфере физической культуры и спорта, основанной на объективных данных, включая персональные достижения каждого ребенка. В Екатеринбурге информационная система внедряется с начала текущего года", – сказал глава Екатеринбурга.



Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Наталья Гамберг, уральская столица с первых дней активно подключился к внедрению АИС "Мой спорт" в подведомственные учреждения.

Так, к системе подключены все 30 муниципальных спортивных школ города, сформировано более 28 тысяч учетных записей спортсменов, проходящих обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, что составляет 99 % охвата. Завершены мероприятия по формированию в системе всех учебно-тренировочных групп на новый учебный год (общее количество – 1 908). Создан муниципальный реестр объектов спорта, включающий 64 объекта, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их загруженность на основе расписаний учебно-тренировочных занятий. Прошли обучение и приступили к работе в системе 99 % тренеров-преподавателей, всего 727 человек. К концу этого года планируется обеспечить стабильное заполнение электронных журналов с уровнем цифровизации не менее 95 % (сейчас 81 %).

АИС "Мой спорт" в Екатеринбурге позволяет тренерам, спортсменам и родителям:

отслеживать достижения и успехи;

получать актуальную информацию о расписании, посещаемости, результатах соревнований и других важных данных;

вести оперативный мониторинг за реализацией образовательных программ;

получать круглосуточный доступ к данным через мобильное приложение.

"Внедрение проекта в Екатеринбурге станет важным шагом в направлении цифровизации спортивной отрасли. Система позволит создать единую информационную среду для управления спортом, что значительно улучшит взаимодействие между участниками спортивного сообщества. Безусловно, любое крупное начинание сопряжено с трудностями и вызовами, однако динамика внедрения показывает, что наши учреждения готовы смело идти навстречу новым технологиям и повышать качество предоставления спортивных услуг", – сказала в завершении Наталья Гамберг.