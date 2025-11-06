Внедрение проекта "Мой спорт" обсудили на коллегии администрации Екатеринбурга

06 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Внедрение проекта "Мой спорт" обсудили на коллегии администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 6 ноября, провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем стало внедрение автоматизированной информационной системы "Мой спорт" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Орлов отметил, что цифровые технологии активно проникают во все сферы жизни, и отрасль физической культуры и спорта не остается в стороне от этих процессов.

"Проект "Мой спорт" – это не просто очередной цифровой продукт, это ключевой инструмент для построения целостной спортивной экосистемы города. Прежде всего это платформа, которая интегрирована в цифровое пространство физкультуры и спорта России, и обеспечивает связь между всеми уровнями власти. Кроме того, система призвана отражать прогресс спортивной подготовки детей в режиме реального времени, а также получать детальную аналитику для формирования эффективного управления в сфере физической культуры и спорта, основанной на объективных данных, включая персональные достижения каждого ребенка. В Екатеринбурге информационная система внедряется с начала текущего года", – сказал глава Екатеринбурга.

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Наталья Гамберг, уральская столица с первых дней активно подключился к внедрению АИС "Мой спорт" в подведомственные учреждения.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Так, к системе подключены все 30 муниципальных спортивных школ города, сформировано более 28 тысяч учетных записей спортсменов, проходящих обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, что составляет 99 % охвата. Завершены мероприятия по формированию в системе всех учебно-тренировочных групп на новый учебный год (общее количество – 1 908). Создан муниципальный реестр объектов спорта, включающий 64 объекта, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их загруженность на основе расписаний учебно-тренировочных занятий. Прошли обучение и приступили к работе в системе 99 % тренеров-преподавателей, всего 727 человек. К концу этого года планируется обеспечить стабильное заполнение электронных журналов с уровнем цифровизации не менее 95 % (сейчас 81 %).

АИС "Мой спорт" в Екатеринбурге позволяет тренерам, спортсменам и родителям:

  • отслеживать достижения и успехи;
  • получать актуальную информацию о расписании, посещаемости, результатах соревнований и других важных данных;
  • вести оперативный мониторинг за реализацией образовательных программ;
  • получать круглосуточный доступ к данным через мобильное приложение.

"Внедрение проекта в Екатеринбурге станет важным шагом в направлении цифровизации спортивной отрасли. Система позволит создать единую информационную среду для управления спортом, что значительно улучшит взаимодействие между участниками спортивного сообщества. Безусловно, любое крупное начинание сопряжено с трудностями и вызовами, однако динамика внедрения показывает, что наши учреждения готовы смело идти навстречу новым технологиям и повышать качество предоставления спортивных услуг", – сказала в завершении Наталья Гамберг.

Теги: Мой спорт, Алексей Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети