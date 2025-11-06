Рассмотрение дела об афере с квартирой певицы Долиной отложили в четвертый раз

Балашихинский суд Московской области в четвертый раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.

Как сообщает РИА Новости, в суд не доставили троих фигурантов (всего их четверо), а также не явились два адвоката. Судебное заседание отложили на 10 ноября.

4 ноября суд признал продажу квартиры Долиной недействительной.

Напомним, ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – 175 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На недвижимость знаменитости был наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы.