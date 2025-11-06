Дети мигрантов должны подтягивать русский язык за счет диаспор – депутат Госдумы

В Госдуме предложили переложить расходы и организацию изучения русского языка детьми мигрантов на национальные диаспоры в российских регионах.

"Нужно обязать наши диаспоры, которые уже превратились в политические структуры, учить детей мигрантов языку. Мы должны помогать детям мигрантов, но не за счет учителей, которые работают на три ставки и еще должны бесплатно обучать дополнительно этих детей, чтобы они просто слушали", - считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Миграция – это не наш путь решения демографической проблемы. Пусть европейцы и американцы на своей территории выбирают мэрами уроженцев Уганды. Я не националист, но считаю, что надо самим позаботиться о наших людях", - заявила представительница КПРФ.

"Запад бросил нам глобальный вызов демографический. Кто они – будущие защитники? Они должны рождаться сегодня в наших счастливых семьях. Поэтому создание Совета по демографии при президенте – очень своевременно", - похвалила Останина руководство страны. Но также и раскритиковала: "Мы что, не можем найти у нас в России уборщиков, мастеров по маникюру? Перечень специальностей, который утверждает Минтруд для найма иностранцев, не всегда кажется актуальным".