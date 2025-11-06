Медиков нельзя осуждать за вопросы к закону об обязательной отработке выпускников медвузов - Останина

Нельзя осуждать медиков, у которых возникли многочисленные вопросы к закону об обязательной отработке выпускников медвузов в госучреждениях, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Внутри медсообщества закон об обязательной отработке после окончания медвуза вызвал очень много вопросов. И за это нельзя медиков осуждать. Авторы законопроекта ссылаются на советский опыт, спрашивают: почему коммунисты не поддержали? Мы не поддержали закон, потому что это должно сопровождаться социальной поддержкой. Приехал врач – надо ему предоставлять жилье, возможность создать семью. Необходима зарплата, необходима инфраструктура социальная", - сказала журналистам представительница КПРФ.

Также она подвергла критике одностороннюю и неполную политику государства в отношении женщин, которые намерены сделать аборт.

"Мало послать психологов к женщинам, которые решились на аборт. А если она мать-одиночка? Если негде жить? Разовая выплата в 100 тыс. руб. не решит проблему. Просто так обвинять женщин в том, что они убийцы и не хотят рожать, хотя заниматься своей карьерой – нельзя. А как ей не заниматься карьерой, если надо ребенка будет прокормить? Нужна продуманная государственная демографическая политика, которая будет пронизывать все сферы сверху донизу", - полагает парламентарий.