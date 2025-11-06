В аэропортах Челябинской области для пассажиров установили питьевые фонтанчики

В международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Об этом Накануне.RU сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы региона.

Как сообщает ведомство, ранее Челябинское УФАС России направило в адрес аэропортов рекомендательные письма по обеспечению пассажиров бесплатной питьевой водой.

В письмах было предложило аэропортам установить на территории перевозочных секторов бесплатные фонтанчики.

По мнению ведомства, такая мера может существенно улучшить условия пребывания пассажиров в аэропорту и повысить их уровень комфорта.