Отцов новорожденных предложено отпускать в оплачиваемый отпуск

Отцам новорожденных предложено предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

Они отмечают, что Трудовой кодекс РФ закрепляет право работников на такой отпуск, но без сохранения заработной платы. Это создает отцам явные препятствия для использования этого права. И они не имеют возможности полноценно осуществлять уход за новорожденным и оказывать поддержку матери, учитывая то, что после родов она еще несколько дней в роддоме. В то же время присутствие отца после рождения ребенка очень важно для матери.

В Конституции РФ сказано, что воспитание детей - равное право и обязанность родителей. И неоплачиваемый отпуск не соответствует этой цели, так как ставит реализацию конституционного права в зависимость от финансовой возможности работника, говорится в пояснительной записке.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 85% россиян считают, что отцам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск в течение трех лет после рождения ребенка, еще 79% высказались о необходимости предоставления отцам небольшого отпуска в течение месяца после рождения ребенка.