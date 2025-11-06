Baza: В нескольких регионах РФ фиксируют рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В трех регионах России наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, пишет Baza. Локальные вспышки инфицирования отмечаются в Иркутской области, Хакасии и Коми.

Telegram-канал отмечает, что больше всего случаев заражения происходит половым путем.

В Хакасии за первые восемь месяцев зафиксировали на 11% больше заболевших по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Коми — за первые четыре месяца года — на 7% больше. В Иркутской области за пять месяцев года выявлено 611 заразившихся ВИЧ-инфекцией против 618 годом ранее.

В прошлом году в Роспотребнадзоре заявили о росте случаев заражения сифилисом. Тренд устойчив для всего мира, сообщал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. По его словам, люди начали чаще пренебрегать правилами контрацепции на фоне снижения просвещения о ЗППП и, в частности, ВИЧ-инфекции. При этом в общественном создании ширится миф, что ВИЧ вот-вот станет излечимой болезнью и уже сейчас не приведет к смерти в случае заражения.