Челябинск обновляет дороги и тротуары: более 260 объектов приведены в порядок в этом году

В этом году в Челябинске случился внутриквартальный апгрейд: было отремонтировано более 260 внутриквартальных проездов и тротуаров, включая организацию парковочных карманов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным пресс-службы, работы выполнялись из средств областного бюджета и за счет дополнительного финансирования, которое было выделено главой города Алексеем Лошкиным.

Ремонт охватил все районы города с упором на внутриквартальные проезды и тротуары.

В Советском районе произошел ремонт внутрипоселковых проездов и тротуаров в поселках АМЗ, Смолино, Новосинеглазово, Исаково, Мебельный, Федоровка и станции Шершни. Всего – 88 объектов общей площадью 75 тыс. кв.м;

В Калининском районе Челябинска было сделано 38 внутриквартальных проездов общей площадью 29,5 тыс. кв. м;

В Тракторозаводской район – более 40 объектов, 16,2 кв.м;

В Металлургическом районе – более 20 объектов и асфальтированные проезды в поселке Аэропорт-2, около 23 тыс. кв.м;

В Курчатовском районе – 17 объектов, 15 тыс. кв.м;

В Ленинском районе – 24 проезда, почти 11 тыс. кв.м

В Центральном – 32 объекта, 11,7 тыс. кв.м.

Большая часть работ выполнена в рамках программы "Инициативное бюджетирование".