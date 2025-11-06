Экс-гендиректор "Титановой долины" досрочно выходит из колонии

Экс-генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов досрочно выходит из колонии, где он отбывал срок за взятку. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

В 2021 году Кызласова признали виновным в получении взятки и назначили ему 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 13 млн рублей. В нынешнем году он подавал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако тогда в прокуратуре выступили против, указав, что Кызласов не выплатил назначенный штраф, а также допускал нарушения в период отбывания срока. В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил его за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Артемия Кызласова подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Защитник указал, что бывший топ-менеджер отбыл больше половины срока, признал вину и полностью раскаялся, а также принимает меры к выплате штрафа. Облсуд, изучив материалы дела и доводы апелляции, заменил Кызласову неотбытую часть наказания на принудительные работы. Таким образом, он покинет колонию.

Напомним, вторым фигурантом дела "Титановой долины" был экс-заместитель министра экономики региона Михаил Шилиманов. В этом году он также пытался досрочно выйти на свободу, но ему было отказано.