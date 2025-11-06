Россияне назвали главные источники вдохновения на работе

Больше всего россиян мотивируют работать… деньги. 25% респондентов ответили, что главным источником вдохновения в работе для них является зарплата, исследование провел сервис SuperJob.

На втором месте оказалось достижение целей и результатов – ради них работают 9% опрошенных. Еще 7% вдохновляются коллегами и атмосферой в коллективе.

Но есть и плохие новости: 9% (а это тоже второе место по популярности) на работе не вдохновляет ничего. Если учесть, что в России сейчас рекордно низкая безработица в районе 2,5%, то это довольно большой процент демотивированных работников.

"Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 6% россиян. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя", - говорится в результатах исследования.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад, россияне стали чуть чаще говорить, что черпают вдохновение в новых вызовах и задачах.