АУИПИК расторгнет договор с арендодателем гостиницы "Мадрид" в Екатеринбурге

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) в Екатеринбурге направила в адрес ООО "Гранд-Мадрид" уведомление о расторжении договора аренды гостиницы "Мадрид" на Уралмаше, которую организация обязалась отремонтировать. Соответствующие документы в своих соцсетях опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, что на условиях проведения ремонтных работ, организация арендовала гостиницу 16 октября 2023 года всего за рубль в год. Согласно договору, в течение двух лет - к 16 октября 2025 года - "Гранд-Мадрид" был обязан подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению ОКН, а работы по сохранению ОКН провести до октября - до 2030. Однако до сих пор АУИПИК так и не получило никаких документов.

"По состоянию на 05.11.2025 информация о заключенных договорах на проведение научно-исследовательских, изыскательных и производственных работ на ОКН в адрес арендодателя не предоставлена", - говорится в уведомлении.

В нем АУИПИК также сообщает, что договор аренды будет расторгнут 1 декабря.

Напомним, что гостиница 1933 года постройки и площадью в 9,2 тыс. кв.м. решили отреставрировать в рамках стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Завершить все ремонтные работы планируется до 2035 года.