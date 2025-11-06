Виртуальные концертные залы Тюменской области претендуют на всероссийские премии

Виртуальные концертные залы Тюменской области претендуют на всероссийские премии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

ВКЗ из Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска представили свои практики на Всероссийский конкурс лучших виртуальных концертных залов. Всего от региона подано 18 заявок.

Конкурс, учредителем которого является Минкультуры России, призван выявить наиболее успешный опыт по расширению аудитории и обменяться творческими достижениями. Победители получат денежные гранты на развитие своей деятельности и укрепление материально-технической базы.

Тюменская область уже имеет успешный опыт участия в этом проекте. По информации на январь 2025 года, в Тюменской области функционируют 34 виртуальных концертных зала (ВКЗ).

В 2024 году в число лучших виртуальных концертных залов России вошел ВКЗ Центра культурного развития Ишима в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ". За 2024 год виртуальные концертные залы Тюменской области организовали около 1,5 тысячи трансляций, их зрителями стали 74 тысячи ценителей искусства.

Виртуальные концертные залы в регионе открыты в рамках национального проекта "Культура".