В Сочи из Трабзона идет первый за 14 лет пассажирский паром

В территориальные воды России вошел турецкий паром Seabridge. Он выполняет первый за последние 14 лет коммерческий рейс по маршруту Трабзон-Сочи. На борту находится 20 пассажиров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Liderline, организовавшей рейс. Ранее технический рейс парома не смог завершиться в Сочи – российские власти не выдали разрешение на заход в порт. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вовсе выступил против восстановления паромного сообщения в регионе, близком к зоне СВО.

Паром вышел из Трабзона на южном берегу Черного моря вечером в среду и, как ожидается, прибудет в Сочи через 12 часов после начала рейса.

Организаторы паромного сообщения рассчитывают, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Стоимость пассажирского билета начинается от $55 (первые рейсы будут со скидками). На борту пассажиры смогут расплачиваться рублями. Также в Liderline заявили, что застраховали паром от всех рисков.

Также сообщается, что паром Seabridge вмещает 450 пассажиров, 20 фур или 200 легковых машин. Потенциальные пассажиры – как в России, так и в Турции – уже интересуются билетами, особенно на зимние праздники, сообщили в компании.