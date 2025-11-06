В Центральной России выявили подпольное производство сигарет на миллиарды рублей

ФСБ, СКР и МВД выявили несколько табачных фабрик в центральных регионах страны, которые не уплатили акцизов с производства сигарет на полмиллиарда рублей.

Одна из фабрик работала в Калужской области. "На территории предприятия и его контрагентов изъяты порядка 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Другие два предприятия находились в Воронежской и Тверской областях.

"Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 млн руб., а также 500 тыс. поддельных акцизных марок", - сообщили в ЦОС.

Всего за 2025 год ФСБ России изъято более 10 млн пачек табачной продукции на сумму около 3 млрд руб. и шесть единиц производственного оборудования.

"По материалам, собранным органами безопасности, осуждено 43 фигуранта, еще в отношении 117 уголовные дела расследуются", - сообщили в ФСБ.