В Челябинске девять человек предстанут перед судом за похищение и вымогательство

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов организованной преступной группы. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 16 по 18 февраля 2025 года фигуранты в возрасте от 20 до 56 лет, действуя в составе организованной преступной группы, под надуманным предлогом вызвали 22-летнего молодого человека к дому в Курчатовском районе Челябинска. Применяя насилие и нанося множественные удары по голове, они поместили его в автомобиль и продолжили избивать.

Позже потерпевшего доставили на автомобиле в дом по улице Ягодная в Челябинске, где продолжали незаконно удерживать, требуя удалить пароль с телефона, чтобы получить доступ к переписке и контактам родственников.

После обвиняемые, угрожали убийством потерпевшему и его родителям, потребовали с близких "пленника" 300 тыс. рублей и квартиру в Челябинске, пытаясь незаконно завладеть имуществом.

В раскрытии преступления были задействованы следователи СК РФ, оперативники ГУ МВД по Челябинской области и сотрудники регионального УФСБ с поддержкой Росгвардии. В итоге все девять фигурантов были задержаны.

Следствие собрало все доказательства. После утверждения обвинения дело отправили в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.