06 Ноября 2025
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Швеции в поддельных Лабубу нашли опасный для репродуктивной системы человека химикат

В Швеции в поддельной партии популярных игрушек Лабубу нашли опасный химикат. Он вреден для репродуктивной системы человека.

Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат), приводит РИА Новости сообщение агентства по надзору за химическими продуктами.

Летом генеральный директор китайской компании Pop Mart Ван Нин вошёл в сотню богатейших людей мира по версии Bloomberg. Pop Mart – производитель игрушек Лабубу, популярность которых в этом году принесла их создателям мировую славу и огромные деньги. Так, Ван Нин увеличил свое состояние более чем в три раза – до $27,5 млрд. И с 400-го места в списке Bloomberg переместился на 79-е.

До этого выяснилось, что китайский производитель игрушек Лабубу в моменте стоил на рынке дороже, чем "Газпром" ($41 млрд против $38 млрд). Поднять капитализацию компании Pop Mart очень помогли россияне.

Теги: Лабубу, химикат, пластик, лицо


