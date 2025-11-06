06 Ноября 2025
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Число погибших в страшном пожаре в Сургуте увеличилось до восьми

Число погибших в страшном пожаре в СОТ "Прибрежный-1" увеличилось до восьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сургута Максим Слепов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в больнице умер мужчина, который поступил после трагедии с многочисленными ожогами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.

По словам мэра, власти города возьмут на себя организацию похорон семьи сургутян.

Пожар в двухэтажном дачном доме на территории СОТ "Прибрежный 1" г.Сургута(2025)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Напомним, в доме по ул. Водной в садово-огородническом товариществе "Прибрежный-1" находилась его собственница и четверо ее детей - 2008, 2012, 2014, 2020 годов рождения, а также внучка 2023 года рождения, сожитель и трое гостей. Когда начался пожар 17-летняя дочь хозяйки дома и ее сожитель смогли выбраться из горящего здания. Третьего мужчину нашли спасатели и передали медикам.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего.

Теги: пожар, погибшие, СОТ Прибрежный 1, пожар


