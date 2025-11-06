Команда Челябинской области вернулась домой победителем в национальном чемпионате "Абилимпикс"

Челябинская команда успешно выступила на национальном чемпионате "Абилимпикс". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Южного Урала.

По данным ведомства, 3 ноября 2025 года региональная команда участников национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" вернулась с наградами и успешно завершила свое участие в соревнованиях.

Команду торжественно встретили в аэропорту Челябинска – их встречали близкие, друзья, наставники и представители образовательных организаций.

Юные участники из Челябинской области показали выдающиеся результаты. Так, Шодиёна Хасанбаева и Назира Ганиева из школы №39 Челябинска стали победителями в компетенциях "Швея" и "Портной". Азамат Сафаров, представляющий образовательный комплекс "Смена" и специальную школу-интернат №12, стал лучшим в разработке виртуальной и дополнительной реальности. Диана Магафурова из Челябинского педагогического колледжа №1 выиграла в категории "Документационное обеспечение управления и архивоведение".