Google создаст для Apple искусственный интеллект

Apple Inc. будет платить $1 млрд в год за сверхмощную модель искусственного интеллекта. Её разработает Google для Alphabet Inc., которая поможет провести давно обещанную модернизацию голосового помощника Siri.

Обе компании в настоящее время завершают работу над соглашением, которое предоставит Apple доступ к технологиям Google. Переговоры носят частный характер, сообщают информированные источники Bloomberg.

Ранее Apple рассматривала возможность использования других сторонних моделей для решения этой задачи. Однако, протестировав Gemini, OpenAI ChatGPT и Anthropic Claude, всё-таки сосредоточилась на Google.