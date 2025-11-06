Россельхознадзор нашел незаконный контактный зоопарк в Каменском городском округе

В Каменском городском округе (Свердловская область) был обнаружен контактный зоопарк, деятельность которого осуществляется без должного контроля и разрешающих документов. Об этом сообщает пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Зоопарк принадлежит индивидуальному предпринимателю. Выездная проверка показала серьезные нарушения законодательства: лицензия на демонстрацию животных для зрелищных мероприятий отсутствует (ч. 1 ст. 12 ФЗ РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Также зафиксированы дополнительные несоответствия нормам действующего законодательства, а именно п. 9 ст. 15 ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

За нарушение установленных норм владельцу зоопарка вынесено предписание устранить обнаруженные недостатки, а также составлен административный протокол.