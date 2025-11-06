Компании всё охотнее переобучают и берут на работу пенсионеров – "Авито Работа"

Число вакансий с обучением за счет компании, в том числе и для соискателей-пенсионеров, выросло в третьем квартале на 57% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает сервис "Авито Работа". Средняя предлагаема зарплата на таких позициях превышает 73 тыс. руб.

Наибольший прирост (+150%) вакансий, на которые могут устроиться и люди в возрасте 60+, показывают позиции операторов производственной линии. Среднее зарплатное предложение здесь превышает 98 тыс. руб. (полная занятость). Также среди быстрорастущих вакансий сотрудники склада и работники кухни.

В топ-5 вакансий, доступных для кандидатов возраста 60+, где работодатели наиболее часто предлагают дополнительное обучение, также попали пекари (+49%) и стикеровщики (+43%). Средние зарплатные предложения по этим позициям составили 73 739 руб/мес и 79 082 руб/мес соответственно.

"В условиях нехватки кадров работодатели все чаще обращают внимание на зрелых кандидатов, предлагая им обучение на рабочем месте. Важным трендом становится расширение границ найма: все больше открывается вакансий с обучением для работников различных отраслей — от промышленности, где число предложений для пенсионеров выросло в 2,3 раза (+126%), до специалистов по документообороту (+71%) и сотрудников HR (+70%). Такой подход позволяет бизнесу закрывать дефицитные позиции, а соискателям — обучаться перспективным профессиям, получать дополнительный доход и оставаться социально активными", — комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.