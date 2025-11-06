Суд в Перми взыскал с сети пекарен "Хлебница" 1,3 миллиона рублей в пользу пострадавших покупателей

Суд в Перми взыскал с сети пекарен "Хлебница" 1,3 млн рублей в пользу пострадавших покупателей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, было удовлетворено 10 исковых заявлений.

Общее количество поданных исков составило 29. По 13 из них стороны ранее заключили мировые соглашения, включая шесть урегулированных в апелляционном порядке - на сумму 1,02 млн рублей. Еще пять судебных решений в настоящее время обжалуются в Пермском краевом суде.

Напомним, что в начале января 2025 года по требованию Роспотребнадзора была приостановлена работа нескольких пекарен "Хлебница" в Перми после массового отравления людей. Медики диагностировали энтерит и сальмонеллез у более чем 80 пациентов. По факту происшествия возбуждены уголовные дела в отношении предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой.