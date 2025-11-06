06 Ноября 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Руководителя госпиталя для ветеранов войн в Свердловской области выберут по конкурсу

В Свердловской области объявлен конкурс на пост руководителя госпиталя для ветеранов войн.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 1 декабря на сайте министерства здравоохранения Свердловской области. Как отметила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, претенденты уже есть – их как минимум четверо. Фамилии пока не называются.

Кандидаты будут должны представить концепцию развития госпиталя, который в 2026 году отметит 85-летний юбилей. Собеседование пройдет в формате деловой игры, что даст возможность каждому проявить свои управленческие, личностные и лидерские позиции. Их будет оценивать конкурсная комиссия, включающая как медицинских управленцев, так и представителей общественных организаций.

Больница(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в медицине Среднего Урала уже произошел ряд кадровых перестановок. 5 ноября коллективу Свердловского областного медицинского колледжа представили Анатолия Володина, который был назначен директором организации. Его предшественница Ирина Левина, возглавлявшая СОМК более четверти века, станет директором по стратегическому развитию.

Также было объявлено, что главным врачом Уральского института кардиологии назначен Андрей Лозовский. До этого он был в статусе исполняющего обязанности после отставки Яна Габинского.

Теги: конкурс, госпиталь, Савинова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

