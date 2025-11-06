Сервис онлайн-бронирования отелей "Островок" могут продать

Создатели сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок" собираются продать его. Среди потенциальных покупателей – компания "Турмашина", связанная с сыном миллиардера Аркадия Ротенберга Игорем, а также "Яндекс", пишут "Известия".

Продавцом выступает американская компания Emerging Travel Group, основанная бывшими сотрудниками Google Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским. По данным издания, владельцы хотят избавиться от российского актива до конца 2026 года.

"Островок" является одним из лидеров на нынешнем российском рынке онлайн-бронирования, ежемесячная посещаемость сайта превышает 23 млн, предоставляется доступ к бронированию 2,9 млн отелей и других средств размещения в РФ и за границей. "Островок" сейчас опережает только сервис "Яндекс Путешествия".