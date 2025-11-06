06 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Армия и ВПК Южный ФО В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Минобороны: Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен

Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружении в Красноармейске, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские боевики сдались в плен добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и БПЛА.

По данным Минобороны, из-за окружения боевиков не снабжали едой и боеприпасами даже с помощью дронов. Они голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Кроме того, пленные рассказали, что в городе с каждым днем становится все больше раненых, но нет медикаментов.

Накануне в Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

29 октября Путин сообщил, что командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ. Но Киев запретил иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию.

