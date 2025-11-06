В России в октябре продано рекордное за год количество новых легковушек

В России в октябре продано 165,7 тыс. новых легковых маши. Это рекордный показатель с ноября 2024 г.

Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 20% от общего объема. Среди иностранных брендов лучшим снова оказался Haval (26 тыс. 125 штук). Третье место – у Geely (14 тыс. 238 авутомобилей). Отметку в 10 тыс. проданных машин преодолел и белорусский Belgee (10 тыс. 780 штук), поднявшийся на четвертую позицию марочного рейтинга. На пятое место взлетел новичок рынка – отечественный TENET (8 тыс. 632 шт.), пишет "Автостат".

Данные озвучены на фоне того, что Минпромторг России подвёл предварительные итоги продаж в стране новых легковых автомобилей. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей в январе – октябре 2025 г. составил 1 млн 54 тыс. 711 штук. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в общей сложности в октябре продано 183,4 тыс. новых автомобилей, что на 34% больше, чем в сентябре, и на 81,7% больше результатов июня.