МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу генерала Кириллова

МВД уведомило Второй западный окружной военный суд о том, что процесс по делу о теракте против начальника войск РХБЗ генерал Игоря Кириллова собирались посещать лица, которые планировали распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя, потерпевших.

"Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний", - говорится в сообщении.

В связи с этим суд закрыл процесс по делу, пишет РИА Новости.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

Подозреваемые в организации и исполнении убийства — Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Всем четверым предъявлено обвинение по нескольким статьям, предусматривающим пожизненное лишение свободы.