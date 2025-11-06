Все школы Якутска закрыли на карантин и перевели на дистант

Все учебные заведения Якутска переведены на дистант из-за карантина по ОРЗ и гриппу по 10 ноября включительно. На это время отменены все массовые спортивные мероприятия, говорится в приказе управления образования Окружной администрации города.

Как и в других подобных случаях, принятое решение противоречит СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". В п. 2694 сказано, что если болеет более 20% детей, то происходит "принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы или их продлении)". То есть введение дистанта на карантине неправомерно - дети должны быть отправлены на каникулы. Однако на эту норму санитарных правил просто не обращают внимания.

В садиках пока сохраняется посещение, но детей будут ежедневно осматривать и не пускать при наличии хоть каких-то признаков болезни. А при болезни в группе более 20% детей воспитательный процесс остановят на неделю.

Массовая вакцинация результата не дала. Хотя более 80% детей вакцинировали, рост заболеваемости очень большой, уже 83 ребенка лежат в больницах, и это вызывает тревогу, сообщила начальник управления образования Якутска Мария Петрова.

