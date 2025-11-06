06 Ноября 2025
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Из сгоревшего в Сургуте дома, где погибли семь человек, спаслись трое

Следователи раскрыли подробности страшного пожара в Сургуте, который унес жизни семи человек, в том числе четырех детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В доме по ул. Водной в садово-огородническом товариществе "Прибрежный-1" находилась его собственница и четверо ее детей - от 17 и до пяти лет, а также внучка 2023 года рождения, сожитель и трое гостей. Когда начался пожар 17-летняя дочь хозяйки дома и ее сожитель смогли выбраться из горящего здания. Еще одного мужчину обнаружили огнеборцы и передали медикам. Его состояние оценивается как тяжелое. Таким образом, из огня смогли спастись три человека.

Тела трех женщин и четверых детей обнаружены в доме при тушении пожара.

Пожар в двухэтажном дачном доме на территории СОТ "Прибрежный 1" г.Сургута(2025)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие следственные действия, в том числе допрашиваются соседи и очевидцы. Истребована и изучается необходимая документация. Для установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Максим Слепов на месте пожара в двухэтажном дачном доме на территории СОТ "Прибрежный 1" г.Сургута(2025)|Фото: пресс-служба администрации Сургута

По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина дальнейшее производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Руководитель следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковник юстиции Михаил Мокшин прибыл в Сургут для координации работы следственно-оперативной группы.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2025 09:59 Мск Пострадавший во время пожара в Сургуте мужчина находится в тяжелом состоянии
Ранее 05.11.2025 08:55 Мск В Сургуте пожар унес жизни семи человек, четверо из них — дети

