Из сгоревшего в Сургуте дома, где погибли семь человек, спаслись трое

Следователи раскрыли подробности страшного пожара в Сургуте, который унес жизни семи человек, в том числе четырех детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В доме по ул. Водной в садово-огородническом товариществе "Прибрежный-1" находилась его собственница и четверо ее детей - от 17 и до пяти лет, а также внучка 2023 года рождения, сожитель и трое гостей. Когда начался пожар 17-летняя дочь хозяйки дома и ее сожитель смогли выбраться из горящего здания. Еще одного мужчину обнаружили огнеборцы и передали медикам. Его состояние оценивается как тяжелое. Таким образом, из огня смогли спастись три человека.

Тела трех женщин и четверых детей обнаружены в доме при тушении пожара.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие следственные действия, в том числе допрашиваются соседи и очевидцы. Истребована и изучается необходимая документация. Для установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина дальнейшее производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Руководитель следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре полковник юстиции Михаил Мокшин прибыл в Сургут для координации работы следственно-оперативной группы.