ЕС может ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз

ЕС намерен в основном прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. Планируется выдавать только однократные визы, за исключением лиц, имеющих гражданство одной из стран ЕС или в других исключительных случаях.

Так как выдача виз остается в компетенции стран, то Еврокомиссия не может ввести полный запрет, но может усложнить этот процесс. ЕС не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году шенгенские визы были выданы более чем 500 тыс. россиян. Это больше, чем годом ранее, но в 2019 году их было около 4 млн. По оценке Ассоциации туроператоров России, в 2024 году россияне совершили 1,4 млн поездок в Европу. За пять лет это количество уменьшилось в десять раз.

После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов, потом ряд стран ввели дополнительные ограничения, а в 2023 году Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами.

Новые правила направлены на дальнейшее "отгораживание" Европы от России и сокращение числа россиян, въезжающих в страны ЕС. Ожидается, что они будут приняты уже на этой неделе.