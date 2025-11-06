Поклонская хотела бы выступить на Ялтинском форуме, но ее не приглашают

Советник Генерального прокурора России Радведа (ранее – Наталья) Поклонская пожаловалась, что ее не приглашают на Ялтинский международный форум, хотя она хотела бы на нем выступить.

Сегодня форум со слоганом "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма" открылся в Москве – уже несколько лет он в целях безопасности проводится не в Крыму.

"Конечно, хотелось бы поднять интересные темы для обсуждения и встретиться с иностранными представителями, рассказать о крымском референдуме как о примере свободного волеизъявления крымчан в период украинского переворота. Но, к сожалению, вот уже много лет не попадаю в число приглашенных спикеров. И даже изъявив желание стать гостем, не получила приглашения. Со своей стороны, искренне желаю успешного проведения мероприятия", - сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

В 2022 году, объявив о своем назначении в Генпрокуратуре, Поклонская также сообщила, что прекратит активность в соцсетях и публичном пространстве, за комментариями предложила обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры. Правда, спустя некоторое время она эти свои зароки нарушила и стала вести соцсети и проводить публичные встречи. Также точно не известно, остается ли Поклонская советником Генпрокурора – от нее и от ГП сообщений об отставке не было.