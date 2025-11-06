Взрыв на химическом заводе в США привел к утечке аммиака

Взрыв на химическом заводе в американском штате Миссисипи привел к утечке аммиака, власти вынуждены были эвакуировать жителей близлежащих районов.

ЧП произошло на заводе CF Industries, где производятся водород и азот. Губернатор штата Тейт Ривз заявил, что погибших и пострадавших в результате взрыва и последовавшего пожара нет, но утечка продолжается.

Местные жители сообщили, что ночью проснулись от взрыва, увидели над заводом столб серого дыма и почувствовали сильный запах аммиака.

По предварительным данным, на предприятии могло находиться около 48 тыс. тонн аммиака, хотя точное количество взорвавшегося сырья и объем утечки не установлено. Власти заявляют, что продолжают мониторинг состояния окружающей среды.

Безводный аммиак используется в качестве удобрения для насыщения кукурузы или пшеницы азотом. Прикосновение к такому аммиаку в газообразной или жидкой форме может привести к ожогам.