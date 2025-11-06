В Верхней Пышме автомобиль опрокинулся в овраг. Пострадали водитель и его 14-летняя дочь

В Верхней Пышме в результате аварии пострадали 57-летний водитель Kia Spectra и его 14-летняя дочь. Подробности ДТП сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошел около 11.00 5 ноября на 32-м километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, водитель - житель Серова с 12-летним стажем за рулем, не учел состояние дорожного покрытия, превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в правый кювет с последующим опрокидыванием в овраг.

В салоне также находился его 14-летняя дочь. Оба получили травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы прямо с места ДТП. Предварительно можно заключить, что именно тот факт, что оба были пристегнуты ремнями безопасности, позволил семье избежать более тяжких последствий.

На месте происшествия сотрудники ДПС провели необходимые процессуальные действия. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости постоянно учитывать дорожные условия, выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенное внимание за рулем. Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств обязательно для всех участников транспортного средства и значительно снижает тяжесть последствий при ДТП.