Главе СК доложат об обрушении квартиры в доме 1962 года постройки в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с обрушением квартиры дома в Екатеринбурге.

Как сообщает информационный центр СК России, речь идет о многоквартирном доме в переулке Замятина в уральской столице. Утверждается, что на протяжении долгого времени здание 1962 года постройки находится в непригодном состоянии: его конструкции разрушаются, инженерные системы неисправны, а подвал затоплен сточными водами.

Сообщается, что в ноябре этого года в одной из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий. Пострадавших удалось избежать, при этом многочисленные обращения результатов не принесли, а ремонтные работы проводятся некачественно.

По ситуации возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах его расследования.

