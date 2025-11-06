Путин: На Западе хотят расколоть российское общество

В документах иностранных спецслужб указана задача раскачать ситуацию в России изнутри.

Об этом на совете по межнациональным отношениям заявил президент РФ Владимир Путин. "Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве", - сообщил глава государства.

Он назвал противодействие фейкам и информационным вбросам, попыткам воздействовать на Москву и российское общество очень важным направлением. "Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его", - указал российский лидер. Путин подчеркнул, что власти и граждане страны должны все это знать, причем граждане разных национальностей, сообщает ТАСС.