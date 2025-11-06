Наценку торговли на товары могут установить на уровне 15%

В России предельную наценку торговых сетей на товары от производителей хотят ограничить 15%.

Соответствующий проект закона 6 ноября будет внесен в Госдуму. Его авторы - депутаты фракции "Справедливая Россия". Инициатива подготовлена в соответствии с указом и поручениями президента, в том числе по стабилизации стоимости продовольственных товаров.

Из документа следует, что отдельные торговые сети целенаправленно завышают цены. Парламентарии сослались на различные исследования и журналистские расследования, согласно которым, наценка на товары составляет от 10% на социально значимые товары до 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары.

Отмечается, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб. Осенью 2024 года антимонопольная служба установила 100-процентное завышение цен на хлеб в торговой рознице, сообщают "Известия".