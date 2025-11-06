Доля отказов в выдаче ипотеки составила 60%

В России доля отказов по ипотечным продуктам впервые превысила 60%.

Таковы данные Национального бюро кредитных историй. В настоящее время банки одобряют только 39% заявок, что почти на 10% меньше, чем в начале 2025 года. Прежде всего, это связано с ужесточением риск-политики из-за новых ограничений Центробанка, который с 1 июля установил лимиты на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Это сделало невыгодной выдачу кредитов гражданам, чьи долговые выплаты превышают половину доходов. По данным ЦБ РФ, доля таких "рискованных" ипотек с ПДН выше 80% снизилась до 6% против 47% годом ранее. По словам экспертов, даже снижение ключевой ставки до 16,5% не вернуло на рынок большинство надежных заемщиков. Сегодня банки сохраняют осторожность, стараясь не ухудшить качество своих кредитных портфелей.

В настоящее время ставки на вторичное жилье остаются высокими — до 24%. При такой ставке кредит на 10 млн руб. сроком на 25 лет с первоначальным взносом 20% требует платежа свыше 150 тыс. руб. в месяц, что многим не по силам, сообщат "Известия".

