Путин рассказал об использовании фейков в качестве оружия против Москвы

Фейки и вбросы являются оружием против России в руках противников.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его заявление прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям. Глава государства указал, что противостояние таким попыткам повлиять на Москву и россиян – очень важное направление.

В июне глава государства заявил, что западные страны придумали "страшилку" о возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и "вытаскивать" из него деньги.