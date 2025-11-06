Мигранту, прикурившему от Вечного огня на Урале, назначили обязательные работы

Свердловский областной суд вынес приговор мигранту, обвиняемому в реабилитации нацизма. Ему назначены обязательные работы.

Все случилось в июне этого года: 19-летний уроженец Узбекистана поднялся на помост мемориального комплекса в Среднеуральске, посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и прикурил от пламени Вечного огня. Сделал он это на глазах у свидетелей. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что по ходатайству обвиняемого дело будет рассмотрено в особом порядке – то есть без проведения судебного следствия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, сам молодой человек полностью признал свою вину. За реабилитацию нацизма путем осквернения символов воинской славы России ему назначено 320 часов обязательных работ.

Как уточнили в суде, приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.