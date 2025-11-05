США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной боевым зарядом. Пуск был осуществлен с военной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило Командование стратегических ударных сил ВВС США. Ракета успешно преодолела более 6,7 тыс. км и достигла цели на атолле Кваджалей Маршалловых островов в западной части Тихого океана.

О предстоящих испытаниях ракеты сообщалось накануне. Минобороны США уточнило, что это не связано с требованиями Дональда Трампа немедленно начать испытания американского ядерного оружия – это рутинные испытания.

Предыдущий тест ракеты Minuteman III состоялось в мае 2025 года, тогда снаряд также долетел до Маршалловых островов. Следующие тесты ракет этого типа планируются ВВС США только до 2030 года, далее их испытания под вопросом, поскольку идет разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, которая должна прийти на смену Minuteman III.