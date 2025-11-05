В Березниках мужчина из неприязни поджег дом знакомого: погибли два человека

В Березниках местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, утром, 4 ноября, обвиняемый 1965 года рождения поджог дом своего знакомого, с которым у него был конфликт. Погибли двое человек - мужчина и женщина. Они находились в гостях у хозяина дома. Сам владелец жилья в момент происшествия гостил у соседа.

Следователи СК России установили личность предполагаемого фигуранта и задержали его. Ранее судимому мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.