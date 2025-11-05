В Екатеринбурге таксист-мигрант осужден за расправу над коллегой

В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту-мигранту, обвиняемому в причинении смерти своему коллеге.

Все случилось 1 марта нынешнего года: 24-летний гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, ехал на своем авто по улице Краснофлотцев в столице Урала. У него произошел дорожный конфликт с другим водителем такси – 62-летним мужчиной.

Более молодой таксист нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм водитель скончался. Преступление было раскрыто по "горячим следам", а мигрант задержан и помещен под арест.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, конфликт случился из-за того, что осужденному не понравилось, как ехал 62-летний водитель. Сам молодой человек вину признал частично. Он отрицал количество нанесенных ударов и умысел на причинение тяжкого вреда здоровью таксиста.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил мигранту 8 лет колонии строгого режима. В пользу сына погибшего взысканы компенсация морального вреда в 1 млн рублей, а также расходы на погребение.

Напомним, что расследование дела о расправе над таксистом находилось на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.