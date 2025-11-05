На Дальнем Востоке Ан-26 во время посадки задел фонарь

На Дальнем Востоке, в аэропорту Паланы, Ан-26 во время посадки задел фонарь.

По предварительным данным, это случилось сегодня примерно в 15.40 по местному времени. Ан-26 летел по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Во время посадки самолёт стойкой шасси задел светосигнальный фонарь на взлетно-посадочной полосе.

Посадка прошла штатно. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Размер ущерба устанавливают. Проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.