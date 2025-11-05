В Югре полицейские задержали банду, которая похитила свыше 100 миллионов рублей

В Югре полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере - размер ущерба может составить более 100 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории Сургута с 2022 года. 43-летняя бизнес-леди, организатор преступной группы, предлагала гражданам вложить свои финансы в успешно действующий бизнес или купить недвижимость по привлекательной цене.

В свою банду женщина вовлекла знакомых, которые выполняли функции по хранению и обналичиванию незаконно полученного дохода. Получив деньги, подозреваемые не принимали никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств, а незаконным доходом распоряжались по своему усмотрению.

При силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оперативники задержали организатора группы и двоих ее сообщников. Полицейские провели обыски в офисах и по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты деньги, сотовые телефоны, компьютерная техника, финансовые документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В Югре следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших, обманутых злоумышленниками.