"Мы посетили ЗАГС": певец Shaman в третий раз женился

41-летняя интернет-активистка Екатерина Мизулина и 33-летний певец Ярослав Дронов (он же Shaman) зарегистрировали брак.

В своем Telegram-канале Мизулина опубликовала минутное видео из дворца бракосочестаний со словами: "В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались". Аналогичную запись сделал и Дронов.

Мизулина и Дронов объявили о своих отношениях в марте. Но и до этого они появлялись на публичных мероприятиях вместе и проявляли чувства на людях. Объявлению о романе предшествовал развод Дронова с предыдущей женой Еленой Мартыновой.

О личной жизни Мизулиной до встречи с Шаманом ничего не известно. А вот с Дроновым другая история: он был дважды женат, в первом браке родилась дочь. Во втором браке детей не было. Мартынова была пиарщиком Шамана, отвечала за его сценический образ. Примечательно, что вторая жена, как и Мизулина, была старше мужа (на 14 лет).