В Свердловской области увеличен прожиточный минимум на 2026 год

Правительство Свердловской области увеличило размер прожиточного минимума на 2026 год.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в среднем прожиточный минимум увеличится на 6,8%. В денежном выражении его величина на душу населения с 1 января составит 18 тысяч 750 рублей. Для трудоспособного населения – 20 тысяч 438 рублей, для пенсионеров – 16 тысяч 125 рублей, для детей – 18 тысяч 188 рублей в месяц.

Прожиточный минимум является основным критерием для определения размеров социальных выплат.

"После его повышения они увеличатся. В частности, речь идет о выплатах на детей до 3 лет, а также пособий при рождении и воспитании ребенка", - пояснил свердловский губернатор Денис Паслер.

Повышение прожиточного минимума влияет на размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, социальную доплату к пенсии, социальный контракт также пересматривается в сторону увеличения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее губернатор Свердловской области распределил дотации муниципалитетам региона. Общая сумма составила 7 млн рублей.