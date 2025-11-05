В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о взятках на сумму 1,3 миллионов рублей

В Тюмени вынесен приговор бывшему инженеру МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов ЖКХ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он признан виновным ч. 3 ст. 290 УКРФ (получение взятки).

В суде установлено, что в период 2021-2023 гг. подсудимый, обладая в силу занимаемой должности контрольными полномочиями, получал от четырех представителей коммерческих организаций вознаграждения в виде денег за подготовку и подписание документов о надлежащем качестве проведенных работ по ремонту и реконструкции многоквартирных жилых домов в г.Тюмень без фактического осмотра объектов.

Подсудимый всего получил 26 взяток на общую сумму 1,3 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного контроля и надзора во всех типах учреждений сроком на два года шесть месяцев.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, полученные в виде взятки. Подсудимый взят под стражу в зале суда. В отношении взяткодателей уголовные дела прекращены в связи с их активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.