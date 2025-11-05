Начальника автоколонны упавшего в Мойку автобуса отправили в колонию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о падении автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, начальник автоколонны компании-перевозчика "Такси" Джахангир Халилов признан виновным в оказании небезопасных услуг.

Мужчина отправится в колонию общего режима сроком на пять лет. Также суд обязал его выплатить 500 тыс. рублей по гражданскому иску. Кроме того, Халилову запретили на три года деятельность, связанную с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров.

Халилов являлся ответственным за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров в ООО "Такси". Именно он составлял график водителей. Обвиняемый установил водителю Рахматшоху Курбонову рабочие смены на 9 и 10 мая, не предоставив ему необходимого времени для отдыха.

Напомним, ДТП произошло в мае 2024 года. Погибли семь человек. Как сообщалось, водителя автобуса заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. Об этом рассказала жена Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом. Водитель — 44-летний уроженец Таджикистана, был отправлен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также суд арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика.

В октябре 2024 года суд приговорил Курбонова к шести годам колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года.