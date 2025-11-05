В Свердловском медицинском колледже впервые за четверть века сменилось руководство

В Свердловском областном медицинском колледже сменилось руководство. На место Ирины Левиной, которая занимала пост директора более четверти века, пришел Анатолий Володин. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В новую должность Анатолий Володин вступает с сегодняшнего дня. Ирина Левина продолжит трудиться как директор по стратегическому развитию, сообщила сегодня коллективу колледжа замгубернатора, министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

"Сегодня в истории Свердловского областного медицинского колледжа начался совершенно новый период. Управление теперь включает директора и директора по стратегическому развитию. Я думаю, что очень гармонично может быть состыковано направление стратегического развития и укрепления материально-технической базы, информационного развития. Такая система наверняка может очень результативно себя проявить. Анатолию Владимировичу, принимающему сегодня должность директора, я, конечно, хочу пожелать в полной мере реализовать все свои возможности и способности, чтобы колледж рос и занимал все новые позиции", — сказала Ирина Левина.

В свою очередь, новый директор отметил масштаб колледжа, а также заслуги руководителя и коллектива в достижении высочайшего уровня работы. Он добавил, что первым делом займется федеральным проектом "Профессионалитет", а также, что является сторонником опережающих образовательных технологий.

"Очень люблю цифру, но при этом мы постараемся сохранить все те наработки, которые есть в Свердловском медицинском колледже — их огромное количество, и многие уникальны. Для меня большая честь возглавить ведущую образовательную организацию среднего профессионального образования в Российской Федерации. Колледж обладает большим именем, колоссальными заслугами", — отметил Володин.

Анатолий Володин родился 14 июня 1972 года. В 1991 году он окончил Оренбургское областное базовое медицинское училище, в 1997 году — Оренбургскую государственную медицинскую академию. С 2022 по 2025 год возглавлял Оренбургский областной медицинский колледж. Кандидат медицинских наук, доцент, лауреат премии в области медицинского образования и науки Координационного Совета МЗ РФ. Отличник здравоохранения РФ.