В Абакане 32 посетителя кинотеатра получили ожог глаз во время сеанса

В Абакане 32 зрителя кинотеатра "Наутилус" получили ожог глаз. Среди пострадавших 20 детей, все они пришли на просмотр фильма "Папины дочки".

"Днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале в кинотеатре <…> в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, сотрудник, включивший после предыдущего сеанса бактерицидные лампы, забыл их выключить. Через несколько часов после посещения кинотеатра у зрителей начали болеть глаза, потекли слезы, появились покраснение и развилась светобоязнь.